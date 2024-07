O Grêmio desembarcou em Caxias do Sul na tarde desta terça-feira (9) para o compromisso de quarta-feira, às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Estádio Centenário. O treinador Renato Portaluppi relacionou 23 jogadores. Geromel e Rodrigo Ely não estão na lista. Por pertencer ao Cruzeiro, Rafael Cabral também está fora do jogo. Liberado pela direção, Soteldo segue como desfalque.