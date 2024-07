Lucas Silva, Gabriel Grando, Ramiro e Machado: como estão os ex-Grêmio que atuam no Cruzeiro

O próximo adversário do Grêmio no Brasileirão tem alguns velhos conhecidos da torcida tricolor. No Cruzeiro, são quatro jogadores que já atuaram pelo clube gaúcho: Lucas Silva, Gabriel Grando, Ramiro e Machado. Há, ainda, os recém-chegados Cássio, Matheus Henrique e Walace, que ainda não podem atuar porque a janela de transferências ainda está fechada. Assim, a tendência é de que apenas um dos ex-gremistas seja titular na partida das 18h30min desta quarta-feira (10), no estádio Centenário, em Caxias do Sul.