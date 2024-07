O momento do Grêmio no Brasileirão gerou uma reunião, nesta tarde de segunda-feira (8), no gabinete presidencial da Arena entre Alberto Guerra e membros da principal organizada do clube. Apesar da surpresa pública, o encontro estava previsto há alguns dias. ZH traz detalhes sobre as conversas, inclusive, com as promessas de três contratações do dirigente aos torcedores.