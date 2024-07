O Grêmio decidiu tomar precauções após enfurecer os torcedores com a derrota para o Juventude, por 3 a 0, neste domingo (7). Um dia depois da partida, que manteve o clube no Z-4 do Brasileirão, o Tricolor reforçou a segurança no CT Luiz Carvalho para os treinos no local. Dois veículos da Brigada Militar foram avistados de prontidão em frente ao centro de treinamento na tarde desta segunda.