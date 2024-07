A reapresentação gremista, após levar 3 a 0 do Juventude, nesta segunda-feira (8), no CT Luiz Carvalho, não contou com Soteldo. O venezuelano, que foi titular de sua seleção na Copa América, solicitou ao Tricolor liberação para viajar à Venezuela por “questões particulares”. Assim, o camisa 7 é aguardado em Porto Alegre nesta terça-feira (9), véspera do confronto diante do Cruzeiro, para reavaliação e reincorporação ao elenco.