O perfil de centroavante na mira do Grêmio

Na véspera da abertura da janela de transferências para o Brasil, a busca do Grêmio por mais opções para o ataque entrou em um momento decisivo. O departamento de futebol encaminhou conversas com os alvos nos últimos dias e a expectativa é de que os primeiros reforços possam ser anunciados nos próximos dias. Como a direção afirmou em reunião com representantes de uma torcida organizada do clube na última segunda-feira (8), a prioridade é trazer um centroavante, um meia e um ponta.