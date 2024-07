JP Galvão, Cuiabano e reforços: os assuntos tratados na reunião do Conselho do Grêmio

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Grêmio, na noite da última segunda-feira (8) serviu para apresentar aos conselheiros o déficit do primeiro trimestre, mas também para uma sabatina envolvendo os integrantes do departamento de futebol gremista. O encontro que foi realizado em um auditório da PUC. Segundo apurado pela reportagem de ZH, JP Galvão, Cuiabano, o jogo contra o Botafogo em Cariacica e a busca por reforços foram alguns dos temas debatidos no encontro.