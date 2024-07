O Grêmio desembarcou em Caxias do Sul com o apoio de um pequeno grupo de corajosos torcedores, que venceram os 3ºC de temperatura e recepcionaram a delegação gremista no seu retorno à Serra Gaúcha. No entanto, apesar de poucas, as pessoas tentaram ser os mais calorosos possíveis com a chegada dos jogadores e do técnico Renato Portaluppi. E esse esforço foi recompensado e acompanhado pela reportagem de ZH.