O empate palmeirense poucos minutos após três substituições de Renato Portaluppi deixou a torcida do Grêmio indignada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O técnico tricolor ouviu coro de "burro, burro" ao final da partida desta quinta-feira (4) pela 14ª rodada do Brasileirão. A situação, segundo o próprio Renato, foi inédita na carreira.