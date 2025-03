Cervejaria de Caxias do Sul é a segunda melhor do Brasil

Premiação ocorreu nesta quarta-feira (12). La Birra / Divulgação

O La Birra é prata no Concurso Brasileiro de Cervejas 2025. A cervejaria conquistou 12 premiações no evento realizado nesta quarta-feira (12) em Blumenau (SC). São quatro medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. O resultado deu ao La Birra o título de segunda melhor cervejaria do Brasil.

Para o sommelier e responsável pelo marketing da marca caxiense, Rafael Cheruti, o reconhecimento é fruto de equipe qualificada, estudo constante e padronização de receitas e processos.

— São cervejas pensadas para o paladar do consumidor, com intuito de serem agradáveis e fáceis de beber, mas sempre respeitando as características das suas respectivas categorias — acrescenta.

Conforme Cheruti, todas as cervejas, antes de saírem da fábrica, foram avaliadas pelo time de cervejeiros e sommeliers, para que estivessem dentro dos parâmetros exigidos pelo concurso.

As amostras foram enviadas no dia 28 de fevereiro e o julgamento ocorreu entre 9 e 12 de março por especialistas de vários países. A Big Jack, de Orleans (SC), foi escolhida a melhor cervejaria do Brasil na 13ª edição do evento.

As cervejas premiadas:

Ouro

La Birra Red Ale

Matarelo Barley Wine

La Birra Schwrzbier

La Birra D'Oro (Belgian Gueuze)

Prata

La Birra Scottish Heavy Ale

La Birra American Stout

La Birra Australian Pale Ale

La Birra Rossa (Flanders Red Ale)

Bronze

La Birra Black Ipa

La Birra Belgian Quadrupel

La Birra New Zealand Pale Ale

La Birra Fermentação Mista 2