A resistência do Athletic Club; assista ao podcast

Defender a identidade basca está entre as prioridades do Athletic Club, de Bilbao. O Deu Liga desta semana mergulha na história do clube, conhecido por só aceitar nascidos, desenvolvidos ou com ascendência no País Basco, que neste ano apresenta uma campanha surpreendente, ocupando a quarta colocação no Campeonato Espanhol, atrás apenas de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.