A busca do Grêmio por um centroavante chegou a Matías Arezo. Nesta quinta-feira (18), o clube anunciou a compra do jogador de 21 anos do Granada, da Espanha. O uruguaio é um talento precoce do futebol do país vizinho que não conseguiu deslanchar na Europa e viveu seu melhor momento no Peñarol.