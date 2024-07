O vestiário do Grêmio ganhou um novo sotaque desde segunda-feira. Agora, com a chegada de Martin Braithwaite, serão 11 estrangeiros no grupo principal. Um dinamarquês que se soma aos argentinos, uruguaios, paraguaio, colombiano, chileno e venezuelano à disposição de Renato Portaluppi. Uma mistura de sotaques e talentos que o Tricolor aposta ser capaz de devolver o clube para a parte de cima da tabela do Brasileirão.