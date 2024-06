O mistério Gre-Nal no lado do Grêmio ganhou um outro componente nesta sexta-feira (21). No treinamento realizado no CT do Coritiba, Renato Portaluppi não deu indicativos de qual será o time titular que começará o Gre-Nal 442. Antes da atividade, o técnico exibiu vídeos das últimas partidas e do Inter para os atletas.