O Grêmio está finalizando os preparativos antes de voltar definitivamente para Porto Alegre. Após reformar os gramados do CT Luiz Carvalho e realizar alguns reparos na estrutura predial do local, o clube também está investindo para ter sua casa provisória em Caxias do Sul em melhores condições. O Caxias, dono do Centenário, cobrará um valor de aluguel "simbólico".