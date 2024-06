O Couto Pereira, em Curitiba, já se tornou a segunda casa do Grêmio. Sem poder utilizar a Arena, por conta dos estragos causados pela enchente em Porto Alegre , o Tricolor vem utilizando o estádio do Coritiba em suas partidas como mandante. Como não há previsão de quando a equipe poderá retornar à Capital, o local pode continuar sendo a casa gremista em jogos importantes desta temporada, como o Gre-Nal. Pelo menos, este é o desejo dos jogadores do Grêmio, de acordo com o lateral-esquerdo Reinaldo.