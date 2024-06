O duelo entre Grêmio e Botafogo, pela nona rodada do Brasileirão, com mando tricolor, será no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, com capacidade para 20 mil pessoas. A Secretaria de Esportes do Estado confirmou a realização do jogo no dia 16 de junho, um domingo, às 18h30min.