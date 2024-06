O estádio Couto Pereira estará lotado no sábado (8). O Grêmio anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), que estão esgotados os ingressos para o jogo contra o Estudiantes, pela quinta rodada da Libertadores. A partida definirá se o Tricolor vai se classificar em primeiro ou em segundo no Grupo C. A carga de ingressos posta à venda para a torcida gremista era de 32,9 mil.