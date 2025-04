Quinteros projeta o retorno de quatro titulares do Grêmio contra o Ceará

Quinteros pode preservar outros jogadores contra o Ceará. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros vai promover mais alterações na escalação do Grêmio. Para a partida contra o Ceará, sábado (5), no Castelão, o comandante adiantou que quatro titulares que não começaram contra o Luqueño devem retomar suas titularidades para a partida em Fortaleza.

No jogo contra os paraguaios, Quinteros optou por modificar o time titular. Na comparação com a equipe que iniciou contra o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileirão, os atletas Igor Serrote, Camilo, Edenilson e Cristian Olivera começaram no banco de reservas.

Após a vitória no Paraguai, na entrevista coletiva, o treinador do Grêmio confirmou o retorno dos quatro jogadores que foram titulares na estreia gremista no Brasileirão.

— Seguramente teremos o retorno de quatro jogadores que não iniciaram hoje (quarta) e que irão iniciar no próximo sábado, contra o Ceará. Nós olhamos muito o esforço, o GPS, o jogo de hoje (Luqueño) que foi complicado. Os jogadores que correram muito contra o Atlético-MG preferimos dar menos minutos hoje — explicou Quinteros após a vitória de 2 a 1 no Paraguai.

No entanto, por conta do pouco tempo de preparação entre um jogo e outro, não se descarta a possibilidade de que outros jogadores sejam preservados na partida de sábado.

Quinteros terá apenas duas atividades para definir a estratégia que estará em campo contra o Ceará, às 18h30min, no Castelão. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.