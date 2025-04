Grêmio terá apenas dois treinos antes de jogo contra o Ceará; veja programação

Quinteros vai realizar apenas duas atividades no CT gremista.

Após vencer o Sportivo Luqueño na estreia da Copa Sul-Americana, no Paraguai, na noite desta quarta-feira (2), o Grêmio já projeta o compromisso diante do Ceará, no próximo sábado (5), pelo Brasileirão. Mas o técnico Gustavo Quinteros terá apenas dois treinamentos para definir a estratégia a ser adotada em Fortaleza.