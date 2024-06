O retorno do Grêmio aos jogos após os 29 dias de afastamento por conta da tragédia climática teve uma atração especial. A goleada de 4 a 0 sobre o The Strongest marcou o recomeço de Felipe Carballo no clube. O uruguaio de 27 anos, afastado desde o fim de 2023 para tratar dores no púbis, fez sua estreia na temporada. Uma atuação que recebeu elogios de Luis Suárez, ex-companheiro e amigo pessoal do jogador, e dá esperanças de dias melhores do volante no clube.