Além da ansiedade para os próximos jogos do Grêmio, o torcedor também tem de lidar com a expectativa do time retornar à Arena. O estádio sofreu diretamente com a inundação que assolou o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (31), após alguns dias de avaliação dos danos e limpeza dos estragos, a Arena Porto-Alegrense divulgou imagens internas da casa do Tricolor, anunciou medidas de recuperação e prometeu "trabalho intenso" na ampla restauração do local.