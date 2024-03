A situação de Felipe Carballo teve um novo desdobramento. Nesta quarta-feira (20), o Ovación publicou que o jogador viajou ao Uruguai para realizar tratamento com um especialista de sua confiança por três semanas. Segundo o repórter Juan Pablo Romero, a viagem tem a autorização do Grêmio e é uma nova tentativa para solucionar o problema das dores no púbis do jogador.