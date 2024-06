Preparador físico do Grêmio ao lado do técnico Vanderlei Luxembugo, Antônio Mello, atualmente sem clube, tem poucas lembranças do confronto com o Huachipato, no Chile, naquele longínquo 18 de abril de 2013. Contudo, uma das situações que recorda até hoje é a briga, ao final da partida, envolvendo o treinador brasileiro.