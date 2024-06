O Grêmio tem mistérios na escalação para o clássico Gre-Nal 442 na defesa, no meio-campo e no ataque. Entretanto, os favoritos previamente para assumir os lugares disponíveis já existem: Geromel e Kannemann na zaga, e João Pedro Galvão como referência no setor ofensivo. No meio-campo, para o lugar de Pepê, que foi expulso na partida contra o Fortaleza, Renato Portaluppi deverá optar por Carballo em detrimento a Edenilson.