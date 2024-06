O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, prepara quatro mudanças na equipe para o Gre-Nal. Poupados por desgaste na derrota para o Fortaleza, nesta quarta-feira (19), os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann e o meia Cristaldo devem ser as principais novidades. Além disso, no meio-campo, Felipe Carballo é o favorito para substituir Pepê, expulso no Castelão.