Fora do gol do Grêmio na derrota para o Flamengo, nesta quinta-feira (13), após ser destaque nos jogos contra Huachipato e Estudiantes, pela Libertadores, Marchesín afirmou que gostaria de ter uma sequência de jogos maior no Tricolor, o que não é possível com o rodízio de goleiros imposto pelo técnico Renato Portaluppi.