O começo de uma minimaratona de oito jogos do Brasileirão teve um roteiro conhecido desde o ano passado no Grêmio. Novamente no Maracanã, com o Flamengo como adversário, o Tricolor jogou bem. Mas saiu de campo derrotado. A vitória dos flamenguistas por 2 a 1 mantém o alerta com a proximidade do Z-4 no horizonte gremista. Após seis jogos, e apenas seis pontos somados no 13º lugar da tabela, a distância para a zona de rebaixamento terminou a noite da última quinta-feira (13) em apenas um ponto.