A liderança do Brasileirão durou apenas dois dias com o Botafogo. Mesmo repleto de desfalques, o Flamengo superou o não menos remendado Grêmio, por 2 a 1, no Maracanã, nesta quinta-feira, para retomar a primeira colocação, com 17 pontos, um a mais que o rival. Luiz Araújo saiu do banco de reservas para definir o confronto com dois gols.