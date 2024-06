Mesmo com a derrota na noite desta quinta-feira (13), Renato Portaluppi elogiou a atuação do Grêmio diante do Flamengo, no Maracanã. O Tricolor perdeu por 2 a 1 e viu o Flamengo abrir dois gols de vantagem, descontando apenas no último minuto do confronto, com de Edenilson.