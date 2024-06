Depois do êxtase com a vitória sobre o The Strongest, a realidade que o Grêmio enfrentará nas próximas semanas deu as caras. Sem ritmo de jogo e entrosamento da equipe reserva, o Tricolor foi batido pelo Bragantino no Couto Pereira no último sábado. A derrota por 2 a 0 deixa o time com seis pontos após cinco rodadas do Brasileirão. Mesmo com o Z-4 ameaçando no retrovisor. Um risco calculado para ter as melhores condições possíveis de classificação nesta terça-feira, contra o Huachipato, pela Libertadores.