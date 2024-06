Após o cumprimento do objetivo de classificação para as oitavas de final da Libertadores, chegou o momento para o Grêmio colocar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O Tricolor iniciará nesta noite contra o Flamengo, a partir das 20h, no Maracanã, uma sequência de cinco jogos em estados diferentes, antes do esperado retorno ao Rio Grande do Sul.