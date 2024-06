Depois de chegar à glória com as conquistas da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e o tri do Gauchão (2018, 2019 e 2020) com o Grêmio, Everton Cebolinha foi para a Europa. Em Portugal, não deslanchou no Benfica e acabou retornando ao seu país em 2022. O destino foi o Rio de Janeiro, onde passou a vestir a camisa do Flamengo, adversário do Tricolor na quinta-feira (13).