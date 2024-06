O Grêmio encerrou na manhã desta quarta-feira (12) a preparação para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Com portões fechados, no CT do Fluminense, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treino, mantendo o mistério sobre quem serão os substitutos de Soteldo e Diego Costa no ataque.