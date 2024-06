Se o Grêmio terá de lidar com as ausências de Villasanti, Soteldo e Diego Costa, o Flamengo tem uma lista de desfalques um pouco maior para o jogo desta quinta-feira (13), no Maracanã. Além dos jogadores convocados para a Copa América, o técnico Tite também terá de encontrar substitutos para dois titulares da defesa, o que pode acarretar em improvisações.