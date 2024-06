O mistério sobre o local do Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão ganhou um ingrediente extra: a possibilidade de antecipação da data para realizar o clássico em Curitiba. O Grêmio, o mandante do jogo, analisa a possibilidade para seguir utilizando o Couto Pereira. A definição, segundo o Estatuto do Torcedor, precisa ser tomada até a quarta-feira (12).