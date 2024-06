O Couto Pereira conquistou não só a torcida, mas também os jogadores do Grêmio. Após ouvir a opinião dos atletas, em uma reunião na noite desta quinta-feira (6), na concentração tricolor, a direção gremista decidiu indicar a casa do Coritiba como palco para o Gre-Nal do dia 23 de junho. A oficialização ainda depende de um ajuste com a CBF e com as emissoras de televisão. Enquanto isso, o clube irá curtir novamente a atmosfera do estádio curitibano na partida contra o Estudiantes, neste sábado (8), às 19h. Os 32,9 mil ingressos colocados à venda para a partida estão esgotados.