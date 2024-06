Com a derrota no sábado (1º), o Grêmio encerrou a 7ª rodada do Brasileirão no 12º lugar, com seis pontos e na zona de classificação para a Sul-Americana do próximo ano. Apesar do revés, o Tricolor manteve sua posição na tabela, tendo a mesma pontuação que Vasco, Juventude e Fluminense. A equipe de Renato Portaluppi está a um ponto da zona do rebaixamento e a seis do G-6.