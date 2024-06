A partir deste domingo, o foco total do Grêmio é a decisão diante do Huachipato, na terça-feira (4), no Chile, pela Libertadores. Se o Tricolor vencer, garante classificação às oitavas de final. Um empate ainda mantém chances de classificação para a última partida, contra o Estudiantes. Se perder para os chilenos, está fora da próxima fase e briga pelo playoff da Sul-Americana.