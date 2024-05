O Grêmio entrará em campo com um time misto contra o Operário-PR, nesta terça (30), pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi está preocupado com o cansaço dos atletas e, por isso, irá preservar os titulares cujos exames apontam desgaste físico elevado. A ideia é evitar ao máximo o risco de lesões a uma semana do jogo decisivo contra o Huachipato, no Chile, pela Copa Libertadores.