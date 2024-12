EUA: Partido Republicano luta por um Plano C à medida que paralisação do governo se aproxima

Nesta sexta-feira, 20, os republicanos da Câmara dos EUA preparam um novo plano para evitar uma paralisação do governo à meia-noite deste sábado, 21.

Os Partido Republicano tenta formular um Plano C, depois que um Plano A bipartidário lançado na terça-feira, 17, foi detonado por Donald Trump e seu aliado Elon Musk, e um Plano B foi rejeitado de forma retumbante em uma votação no plenário na noite desta quinta-feira, 19.

Hoje, Musk escreveu na rede social X que "ou o governo deve aprovar projetos de lei sensatos que realmente atendam às pessoas ou fechá-lo". A postagem veio duas horas depois que Trump disse que prefere uma "paralisação agora" e não depois que ele tomar posse no próximo mês.

Outras opções para resolver o impasse incluiriam uma resolução contínua de curtíssimo prazo para dar aos parlamentares uma ou duas semanas para chegar a um novo acordo. Se nenhum projeto de lei for aprovado e assinado pelo presidente Joe Biden até as 12h01 de sábado, o governo federal será parcialmente fechado, com a dispensa de centenas de milhares de funcionários federais, embora os serviços essenciais continuem funcionando.