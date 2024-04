Após celebrar o heptacampeonato estadual, o técnico Renato Portaluppi tem como grande desafio agora definir o titular do gol do Grêmio para a partida desta terça (9), contra o Huachipato, pela Libertadores. Apesar de Caíque ter atuado na fase final do Gauchão, Marchesín está cotado para reassumir a posição.