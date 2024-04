O heptacampeonato gaúcho do Grêmio foi o primeiro título de Antonio Brum como vice-presidente do clube. Ele já fazia parte da direção gremista na conquista do Gauchão do ano passado, mas, à época, ocupava o cargo de diretor de futebol. Após o título deste sábado (6), o dirigente exaltou o feito Tricolor e garantiu que o time terá reforços para o restante da temporada.