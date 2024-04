Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A contagem comandada no telão da Arena marcou o começo da festa do heptacampeonato do Grêmio no gramado do estádio depois da vitória de 3 a 1 sobre o Juventude. Um corre-corre sem fim de uma comemoração que teve início depois do apito final do árbitro Rafael Klein. E que teve Renato Portaluppi como maestro do início ao fim da festa.