Ainda sob a euforia da vitória com o melhor do DNA do Grêmio na última partida pela Libertadores, nesta terça-feira (23), poderia me arriscar aqui e dizer que a equipe vai seguir com esta mesma entrega em seus próximos jogos. Seguindo esse pensamento, e aproveitando o gancho da apresentação de Edenilson e Rafael Cabral, queria falar sobre este primeiro citado.