Com os dois gols sofridos na derrota para o Vasco, na estreia do Brasileirão, o Grêmio levou 22 bolas em suas redes nesta temporada em 20 jogos, contando ainda Gauchão e Recopa Gaúcha. Com isso, o time tem 1,1 gol sofrido por jogo, a pior média defensiva entre os clubes que disputam a Série A. Os número também significam o pior início defensivo sob o comando de Renato Portaluppi contando todas suas passagens pelo clube.