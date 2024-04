As polêmicas envolvendo a arbitragem na primeira rodada do Brasileirão levaram a CBF a tomar medidas para acalmar os clubes. Conforme o colunista do portal UOL Rodrigo Mattos três árbitros foram afastados dos próximos jogos pela entidade, entre eles Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco x Grêmio. Além dele, também passarão por um período de "reciclagem" André Luiz Skettino, que apitou Atlético-GO x Flamengo, e Yuri Elino da Cruz, que comandou a partida entre Corinthians x Atlético-MG.