As últimas partidas do Grêmio na temporada podem ter causado uma dúvida na cabeça do técnico Renato Portaluppi para o restante de 2024. Villasanti é titular e comanda o meio de campo do Tricolor, mas para jogar ao seu lado ainda não existe uma certeza. Lesões, bons e maus desempenhos e características diferentes colocam três jogadores como concorrentes para a vaga.