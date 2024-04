A quinta-feira (18) será importante para o Grêmio avançar significativamente na contratação do volante Edenilson. O jogador segue se recuperando de uma lesão no cotovelo esquerdo e, por conta disso, não ficou à disposição no empate do Atlético-MG com o Criciúma. A situação de Jemerson, no entanto, poderá não apresentar um desfecho feliz para o Tricolor.