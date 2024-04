Depois de dias de turbulência, que teve início com a derrota da semana passada para o Huachipato e passou por um revés em São Januário, veio a resposta do Grêmio. Em sua estreia no Brasileirão na Arena, em partida válida pela segunda rodada, o Tricolor bateu o Athletico-PR por 2 a 0 e somou seus primeiros pontos na competição. Mais do que o resultado, a noite de quarta-feira (17) acalmou a torcida com uma boa atuação contra um adversário que vinha de oito vitórias consecutivas.